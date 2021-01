iMessage su Android? Si può con Beeper, un’app decisamente singolare (Di giovedì 21 gennaio 2021) Beeper è una particolare app che offre la possibilità di utilizzare iMessage di Apple su macchine Windows, Linux e anche Android L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 21 gennaio 2021)è una particolare app che offre la possibilità di utilizzaredi Apple su macchine Windows, Linux e ancheL'articolo proviene da Tutto

Beeper è una particolare app che offre la possibilità di utilizzare iMessage di Apple su macchine Windows, Linux e anche Android ...

iMessage e FaceTime: in arrivo le app per Windows e Android

Secondo quanto riportato dagli ultimi rumors Apple starebbe pensando di sviluppare le applicazioni FaceTime e iMessage per Windows e Android.

