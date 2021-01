I nomi delle squadre di calcio cinesi non vanno più bene (Di giovedì 21 gennaio 2021) La federazione ha imposto che i club tolgano i riferimenti alle aziende proprietarie, sradicando così una lunga tradizione Leggi su ilpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) La federazione ha imposto che i club tolgano i riferimenti alle aziende proprietarie, sradicando così una lunga tradizione

ilpost : I nomi delle squadre di calcio cinesi non vanno più bene - forakaashi : il mio unico talento è segnarmi i nomi delle fanfictions sul telefono, con annesso link, per poi non leggerle mai perché mi dimentico - MichelaViscard2 : RT @TristeEbbasta: Ti piace la banana? Anche quella americana? Dimmi 3 nomi di ragazze/i che ti piacciono. Chi butti nel letto delle rose?… - Screenweek : Per l’ #InaugurationDay di #JoeBiden e #KamalaHarris sono stati coinvolti grandi nomi dello star system, a comincia… - saluzaazaa : RT @TristeEbbasta: Ti piace la banana? Anche quella americana? Dimmi 3 nomi di ragazze/i che ti piacciono. Chi butti nel letto delle rose?… -

Ultime Notizie dalla rete : nomi delle Sampdoria, i nomi delle alternative a Sy Calciomercato.com Consorzio tutela Palio: “Pronta la diffida per le mascherine delle contrade”

Sono già diversi giorni che il sito internet sta facendo il giro del web e dei social. Nello specifico parliamo di un'azienda, con sede a Fano, che da tempo vende mascherine chirurgiche in cotone ...

Solesino, il sindaco del mitra ai vigili è indagato per concussione

«Se accusano me di concussione per aver ottenuto vantaggi politici con le mie pressioni, allora Renzi dovrebbe essere indagato un giorno sì e uno no». Le parole sono del sindaco di Solesino, Elvy Bent ...

Sono già diversi giorni che il sito internet sta facendo il giro del web e dei social. Nello specifico parliamo di un'azienda, con sede a Fano, che da tempo vende mascherine chirurgiche in cotone ...«Se accusano me di concussione per aver ottenuto vantaggi politici con le mie pressioni, allora Renzi dovrebbe essere indagato un giorno sì e uno no». Le parole sono del sindaco di Solesino, Elvy Bent ...