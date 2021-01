Hamilton tifa Biden: 'È un grande messaggio di speranza per il futuro' (Di giovedì 21 gennaio 2021) In attesa del via dei test pre stagionali di F.1 e di rivederlo in pista, magari con l'annuncio del rinnovo del suo contratto con la Mercedes, Lewis Hamilton non indugia a indirizzare il suo sguardo ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 21 gennaio 2021) In attesa del via dei test pre stagionali di F.1 e di rivederlo in pista, magari con l'annuncio del rinnovo del suo contratto con la Mercedes, Lewisnon indugia a indirizzare il suo sguardo ...

Gazzetta_it : #F1 #Hamilton tifa #Biden: 'Grande messaggio di speranza per il futuro' - Giampetto : @SkySportF1 @LewisHamilton @MercedesAMGF1 @MotoGP Azz.... Se #hamilton non dovesse firmare.....#Vanzini per chi tifa ? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton tifa Hamilton tifa Biden: "Grande messaggio di speranza per il futuro" La Gazzetta dello Sport Jos Verstappen tifa la coppia Max-Lewis

"Tutto il mondo la vuole, solo se guidassero la stessa macchina si potrebbe vedere chi sia davvero il migliore", ha commentato il papà del pilota Red Bull ...

"Tutto il mondo la vuole, solo se guidassero la stessa macchina si potrebbe vedere chi sia davvero il migliore", ha commentato il papà del pilota Red Bull ...