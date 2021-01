Gualtieri scrive all’Ue: “Deficit per posticipare cartelle e rifinanziare Cig” (Di giovedì 21 gennaio 2021) ROMA – Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha inviato al vice presidente della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis, ed al Commissario all’Economia, Paolo Gentiloni, la lettera con la quale illustra alla Commissione Ue la decisione di proporre al Parlamento italiano una Relazione per l’autorizzazione allo scostamento dal deficit programmatico autorizzato con la Nadef 2020, finalizzato all’adozione di misure volte a sostenere ulteriormente gli operatori economici, i settori produttivi e i cittadini maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia da Covid. Leggi su dire (Di giovedì 21 gennaio 2021) ROMA – Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha inviato al vice presidente della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis, ed al Commissario all’Economia, Paolo Gentiloni, la lettera con la quale illustra alla Commissione Ue la decisione di proporre al Parlamento italiano una Relazione per l’autorizzazione allo scostamento dal deficit programmatico autorizzato con la Nadef 2020, finalizzato all’adozione di misure volte a sostenere ulteriormente gli operatori economici, i settori produttivi e i cittadini maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia da Covid.

"Non si può escludere" una proroga delle regime di restrizioni anti-Covid entrato in vigore il 16 gennaio "in primavera" e "di conseguenza il governo desidera avere risorse sufficienti per rispondere ...

La richiesta di un nuovo scostamento di bilancio da 32 miliardi serve per avere a disposizione "risorse sufficienti" da mettere in campo se le restrizioni anti-Covid si protrarranno "anche in primaver ...

"Non si può escludere" una proroga delle regime di restrizioni anti-Covid entrato in vigore il 16 gennaio "in primavera" e "di conseguenza il governo desidera avere risorse sufficienti per rispondere ...

La richiesta di un nuovo scostamento di bilancio da 32 miliardi serve per avere a disposizione "risorse sufficienti" da mettere in campo se le restrizioni anti-Covid si protrarranno "anche in primaver ...