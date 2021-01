Formazioni ufficiali Lazio Parma: le scelte degli allenatori (Di giovedì 21 gennaio 2021) Le Formazioni ufficiali di Lazio Parma match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Lazio-Parma, match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/2021. Lazio (3-5-2): Strakosha; Parolo, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Akpa Akpro, Fares; Pereira, Muriqi. All. Inzaghi ARMA (4-3-3) : Colombi; Busi, Dierckx, Kurtic, G. Ricci; Sohm, Cyprien, Dezi; Mihajla, Brunetta, Sprocati. All. D’Aversa Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ledimatch valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/2021.(3-5-2): Strakosha; Parolo, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Akpa Akpro, Fares; Pereira, Muriqi. All. Inzaghi ARMA (4-3-3) : Colombi; Busi, Dierckx, Kurtic, G. Ricci; Sohm, Cyprien, Dezi; Mihajla, Brunetta, Sprocati. All. D’Aversa Leggi su Calcionews24.com

