Elogio di Matteo Renzi | il nuovo capro espiatorio

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Anni fa girai un documentario per la Rai intitolato “Craxi,del”. Partiva dalle teorie del grande antropologo René Girard che individua una meccanica ricorrente nell’umanità: quella di scaricare le responsabilità nei periodi di crisi su un’etnia (l’esempio degli ebrei è scontato), un gruppo (pensiamo alle streghe) o su una singola persona. In alcune tribù nella stessa cerimonia viene nominato ilcapo e viene bruciata la sua effige. Spesso infatti la stessa persona che ha retto le sorti di una comunità viene poi considerata responsabile di una crisi ed emarginata se non uccisa. Il grande Giampiero Mughini, a mio avviso una delle menti più libere, vivaci, affascinanti rimaste in circolazione, elencava giorni fa tre recenti capri espiatori: Craxi, Berlusconi, e...