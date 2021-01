Di Maio chiude la porta a Cesa: "Mai il M5S potrà aprire un dialogo con chi è indagato per mafia" (Di giovedì 21 gennaio 2021) “In queste ore siamo al lavoro per un consolidamento della maggioranza” ma “con la stessa forza con cui abbiamo preso decisioni forti in passato, ora mi sento di dire che mai il M5S potrà aprire un dialogo con soggetti condannati o indagati per mafia o reati gravi”. Con queste parole Lugi Di Maio, ministro degli Esteri, chiude la porta a Lorenzo Cesa, segretario dell’Udc, oggi indagato per associazione a delinquere nell’ambito dell’operazione antimafia “Basso profilo” della Dda di Catanzaro. ?È evidente che questo consolidamento del Governo non potrà dunque avvenire a scapito della questione morale, dei valori che abbiamo sempre difeso e che sono fondanti del progetto 5 Stelle”, scrive su Facebook Di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) “In queste ore siamo al lavoro per un consolidamento della maggioranza” ma “con la stessa forza con cui abbiamo preso decisioni forti in passato, ora mi sento di dire che mai il M5Suncon soggetti condannati o indagati pero reati gravi”. Con queste parole Lugi Di, ministro degli Esteri,laa Lorenzo, segretario dell’Udc, oggiper associazione a delinquere nell’ambito dell’operazione anti“Basso profilo” della Dda di Catanzaro. ?È evidente che questo consolidamento del Governo nondunque avvenire a scapito della questione morale, dei valori che abbiamo sempre difeso e che sono fondanti del progetto 5 Stelle”, scrive su Facebook Di ...

