Demoskopika: "Sanità, Campania ultima in Italia". Sen. Iannone: "Commissariamento" (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Reduce dalla votazione 'con var' al Senato, Antonio Iannone – anche in qualità di commissario regionale di FdI – non perde di vista la propria terra: "La Campania ha il peggiore sistema sanitario d'Italia. A dirlo l'Istituto Demoskopika che da quattro anni cura l'IPS, l'indice di performance sanitaria che per quest'anno ha decretato il sistema sanitario campano il peggiore a livello nazionale", afferma il senatore salernitano. Che aggiunge: "Da penultimo d'Italia l'anno scorso, ad ultimo quest'anno. L'ennesima conferma della disastrosa gestione-De Luca che in questi anni di presidenza non ha fatto altro che collezionare fallimenti. Altro che i proclami in pieno lockdown di De Luca, o l'impegno a 'fare della Campania la prima regione ...

