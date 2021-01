Covid | aumento suicidi tra giovanissimi Viaggio tra i fantasmi delle menti fragili

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Dall’inizio della pandemia si è registrato un tentativo dio al giorno tra i giovani in età scolare. Martina ha tentato ilo 3 volte, Giorgia ingoia il vetro, Marco ha provato a togliersi la vita con le pillole, e i pediatri lanciano l’allarme: dobbiamo aiutare i più giovani. La pandemia ha solo reso più veloce la caduta verso il baratro di quelleche già prima si trovavano in una condizione di fortetà. Martina, ad esempio, ha iniziato a soffrire di disturbi alimentari un anno fa, proprio a ridosso dell’epidemia che ci ha investiti in pieno come un treno in corsa. 14 anni e già tre tentativi dio alle spalle, numerosi episodi di autolesionismo. Martina chiusa in silenzi preoccupanti, Martina dalle chat sul cellulare che inneggiano all’autodistruzione. La ...