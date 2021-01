Bimbo positivo, classe in quarantena alla “Perna-Aligheri” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – classe in quarantena alla scuola “Perna-Alighieri” di Avellino. Un bambino, frequentante la classe terza, è risultato positivo al Covid. L’Asl di Avellino ha disposto l’isolamento domiciliare anche per gli insegnanti. Circa venti le persone poste in isolamento. La positività è stata riscontrata lunedì scorso, giorno della riapertura delle scuole sul territorio provinciale. “La situazione è sotto controllo – ammette il presidente, Attilio Lieto – Abbiamo circoscritto il contagio proprio grazie alle misure messe in campo”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino –inscuola “-Alighieri” di Avellino. Un bambino, frequentante laterza, è risultatoal Covid. L’Asl di Avellino ha disposto l’isolamento domiciliare anche per gli insegnanti. Circa venti le persone poste in isolamento. La positività è stata riscontrata lunedì scorso, giorno della riapertura delle scuole sul territorio provinciale. “La situazione è sotto controllo – ammette il presidente, Attilio Lieto – Abbiamo circoscritto il contagio proprio grazie alle misure messe in campo”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

