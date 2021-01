Australian Open 2021, Badosa positiva al Covid-19: a rischio il primo Slam stagionale (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Ho alcune cattive notizie. Oggi ho constatato la mia positività al Coronavirus. Non sto bene e ho alcuni sintomi, ma proverò a tornare il prima possibile, seguendo le indicazioni dei medici. Grazie per il vostro supporto, tornerò più forte di prima“. Questo è un estratto del recente annuncio di Paula Badosa, la quale ha dichiarato di esser risultata positiva al Coronavirus. La tennista spagnola ha aggiornato i propri sostenitori sul suo stato di salute, a rischio dunque per lei gli Australian Open, primo Slam stagionale. Badosa ha precisato di non essere nelle migliori condizioni possibili, ma di voler tornare al più presto e più in forma di prima. Di seguito il tweet pubblicato dalla giocatrice iberica. pic.twitter.com/9SLzW46HuZ — ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Ho alcune cattive notizie. Oggi ho constatato la mia positività al Coronavirus. Non sto bene e ho alcuni sintomi, ma proverò a tornare il prima possibile, seguendo le indicazioni dei medici. Grazie per il vostro supporto, tornerò più forte di prima“. Questo è un estratto del recente annuncio di Paula, la quale ha dichiarato di esser risultataal Coronavirus. La tennista spagnola ha aggiornato i propri sostenitori sul suo stato di salute, adunque per lei gliha precisato di non essere nelle migliori condizioni possibili, ma di voler tornare al più presto e più in forma di prima. Di seguito il tweet pubblicato dalla giocatrice iberica. pic.twitter.com/9SLzW46HuZ — ...

