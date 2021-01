Alla Sapienza sospese le sedute di laurea e gli esami di domani per un guasto informatico (Di giovedì 21 gennaio 2021) Alle 21.37 l’Università di Roma La Sapienza ha inviato la comunicazione ufficiale ai suoi circa 100mila studenti. domani attività sospese – sessioni di laurea comprese – per indisponibilità dei servizi informatici. Si legge: “Visto il prolungarsi dell’indisponibilità dei servizi informatici, per le motivazioni esposte dal Centro InfoSapienza, si ritiene opportuno sospendere per venerdì 22 gennaio 2021 le lezioni, le sedute di laurea e gli esami di profitto che prevedono l’utilizzo di tali servizi. Sono, inoltre, prorogate le scadenze di prenotazione agli esami di profitto e alle sessioni di laurea”. Quindi niente lauree, esami rimandati e scadenze prolungate. Un disagio non da poco per chi ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Alle 21.37 l’Università di Roma Laha inviato la comunicazione ufficiale ai suoi circa 100mila studenti.attività– sessioni dicomprese – per indisponibilità dei servizi informatici. Si legge: “Visto il prolungarsi dell’indisponibilità dei servizi informatici, per le motivazioni esposte dal Centro Info, si ritiene opportuno sospendere per venerdì 22 gennaio 2021 le lezioni, ledie glidi profitto che prevedono l’utilizzo di tali servizi. Sono, inoltre, prorogate le scadenze di prenotazione aglidi profitto e alle sessioni di”. Quindi niente lauree,rimandati e scadenze prolungate. Un disagio non da poco per chi ...

Domani l'università La Sapienza di Roma sarà completamente chiusa a causa di un imponente guasto al sistema informatico che ha mandato in tilt sito e servizi online. Sono sospese ...

