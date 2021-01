Alice De Bortoli sempre più bella su Instagram, incanta i fan (Di giovedì 21 gennaio 2021) Alice De Bortoli splendida su Instagram, sembra una principessa. I fan sono in contemplazione: luce per gli occhi Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice DE Bortoli (@Alice.deBortoli) Alice De Bortoli si conferma ormai regina di Instagram. Il suo ultimo scatto è luce per gli occhi dei fan, che ammirati L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 21 gennaio 2021)Desplendida su, sembra una principessa. I fan sono in contemplazione: luce per gli occhi Visualizza questo post suUn post condiviso daDE(@.deDesi conferma ormai regina di. Il suo ultimo scatto è luce per gli occhi dei fan, che ammirati L'articolo proviene da YesLife.it.

barinewstv : Alice De Bortoli, star di Tik Tok, racconta a Take Away la sua passione per la danza - osteoporosii : adesso stanno parlando di alice de bortoli non penso di stare bene - infoitcultura : Chi sono stati i top influencer di dicembre? Ferragni prima, Alice De Bortoli supera Elisa Maino - webbohit : Chi sono stati i top influencer di dicembre? Ferragni prima, Alice De Bortoli supera Elisa Maino - _blueloueyes_ : @Hazzainmydreams si appunto ahaha anche se secondo me è diventato famoso all'inizio perché stava con la Alice de Bortoli ?? -