Zaniolo dedica una canzone alla Ghenea? Fa una “storia” e la cancella (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Zaniolo pubblica una canzone dei The Giornalisti dedicata a Miss M e la cancella subito dopo. Per molti era indirizzata alla ex fiamma Madalina Ghenea. Ecco i particolari. Il presunto triangolo amoroso tra Nicolò Zaniolo, la modella Madalina Ghenea e la ex di lui Sara, è stata una tra le storie di gossip più seguite L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 20 gennaio 2021)pubblica unadei The Giornalistita a Miss M e lasubito dopo. Per molti era indirizzataex fiamma Madalina. Ecco i particolari. Il presunto triangolo amoroso tra Nicolò, la modella Madalinae la ex di lui Sara, è stata una tra le storie di gossip più seguite L'articolo proviene da Leggilo.org.

sportli26181512 : Ancora Zaniolo e Madalina? Lui su Instagram: 'Miss M.' con una canzone d'amore...: Ancora Zaniolo e Madalina? Lui s… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Zaniolo dedica una canzone alla Ghenea? Fa una “storia” per Miss M e poi si pente #nicolòzaniolo - MediasetTgcom24 : Zaniolo dedica una canzone alla Ghenea? Fa una “storia” per Miss M e poi si pente #nicolòzaniolo… - zazoomblog : Zaniolo altro disastro dopo la ex incinta. Una dedica compromettente: fa sparire tutto ma è troppo tardi -… - infoitsport : Zaniolo, dedica social a Madalina: “Miss M…”. Poi la cancella – FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Zaniolo dedica Zaniolo-Ghenea, la storia continua: ecco l’indizio sui social

Prosegue il flirt tra il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo e la modella Madalina Ghenea: ecco l'indizio comparso sui profili social dei due.

Nicolò Zaniolo e la misteriosa dedica a Miss M: fa il gesto ma poi si pente

Spunta una canzone romantica sui social di Nicolò Zaniolo e una dedica alla misteriosa Miss M. Il gesto non è sfuggito ai suoi followers perché il campione della Roma è ...

Prosegue il flirt tra il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo e la modella Madalina Ghenea: ecco l'indizio comparso sui profili social dei due.Spunta una canzone romantica sui social di Nicolò Zaniolo e una dedica alla misteriosa Miss M. Il gesto non è sfuggito ai suoi followers perché il campione della Roma è ...