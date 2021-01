Uno studio conferma che "Parlare senza mascherina può diffondere il Covid come la tosse” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Parlare, in determinate condizioni, può diffondere Covid tanto quanto un colpo di tosse”. Ad affermarlo è una nuova ricerca condotta dagli scienziati dell’Università di Cambridge e dell’Imperial College citata dal britannico Guardian. Secondo lo studio, Parlare per 30 secondi senza mascherine in una stanza scarsamente ventilata può rappresentare un rischio di infezione: è stato infatti rilevato che se la tosse produce grandi ‘goccioline’ che cadono a terra piuttosto rapidamente, Parlare genera goccioline di minori dimensioni (aerosol) che possono trasportare il virus su distanze superiori a due metri e persistere nell’aria per più tempo. “Sono necessari mascherine, distanziamento e una buona ventilazione per fare in modo che queste ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “, in determinate condizioni, puòtanto quanto un colpo di”. Ad affermarlo è una nuova ricerca condotta dagli scienziati dell’Università di Cambridge e dell’Imperial College citata dal britannico Guardian. Secondo loper 30 secondimascherine in una stanza scarsamente ventilata può rappresentare un rischio di infezione: è stato infatti rilevato che se laproduce grandi ‘goccioline’ che cadono a terra piuttosto rapidamente,genera goccioline di minori dimensioni (aerosol) che possono trasportare il virus su distanze superiori a due metri e persistere nell’aria per più tempo. “Sono necessari mascherine, distanziamento e una buona ventilazione per fare in modo che queste ...

fattoquotidiano : Long Covid, lo studio: “Quasi un paziente su tre viene di nuovo ricoverato entro 5 mesi e uno su 8 muore per compli… - trash_italiano : Io da regolamento metterei la suocera del destinatario fissa dietro le quinte, che Maria può schiaffare in studio q… - p_tambone : RT @Sheeg0_: Ho 21 anni. È quasi un anno che sto chiusa a casa. Non conosco gente nuova, non mi innamoro, non vedo il mondo. Non ho uno sva… - ALDOHANS6 : RT @MazzaferroRocco: @capuanogio Come mai anche nei 9 anni di dominio Juve il Milan ha preso più rigori della Juve? C'è uno studio a propos… - Cattolica_News : RT @Radio1Rai: #Vaccini. Il ministro @F_Boccia @DipAffRegionali annuncia azioni legali contro la #Pfizer per impegni non rispettati sul pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Uno studio Secondo uno studio della Bicocca accogliere i richiedenti asilo conviene AGI - Agenzia Italia Young Pop Rock Music Award: borsa di studio per cantanti in memoria di Stefano D’Orazio

Young Pop Rock Music Award borsa di studio rivolta a giovani cantanti. Nuova opportunità di formazione in ambito musicale. È stato indetto il concorso per assegnare la borsa di studio Young Pop Rock M ...

Una villa a Tokyo al più puro stile Frank Lloyd Wright trasformata in un accogliente hotel

Nel 1928 l'architetto Arata Endo, discepolo di Frank Lloyd Wright progettò la Hayama Kachi House, una villa alla periferia di Tokyo, con uno stile architettonico conosciuto come Prairie Style. Quasi 1 ...

Young Pop Rock Music Award borsa di studio rivolta a giovani cantanti. Nuova opportunità di formazione in ambito musicale. È stato indetto il concorso per assegnare la borsa di studio Young Pop Rock M ...Nel 1928 l'architetto Arata Endo, discepolo di Frank Lloyd Wright progettò la Hayama Kachi House, una villa alla periferia di Tokyo, con uno stile architettonico conosciuto come Prairie Style. Quasi 1 ...