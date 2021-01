Udinese, Gotti: «Nessun riposo per l’Inter. Rigore? Mi faccio il sangue cattivo» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato dopo il pareggio contro l’Atalanta. Ecco le sue parole sulla gara della Dacia Arena Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato dopo il pareggio contro l’Atalanta. Ecco le sue parole a Sky Sport. LA GARA – «Diversamente da quasi tutte le altre, la prestazione è stata di grande sofferenza. Siamo stati bravi a rimanere sempre in partita con la voglia di far male qualora ce ne fosse stata l’occasione». Rigore NON DATO – «Credo che quello sia stato il minuto determinante: prima ci poteva stare il Rigore a nostro favore e sul ribaltamento di fronte è arrivato il gol dell’Atalanta. Non ho guardato l’episodio del Rigore e non voglio nemmeno parlare di mercato». VOCI DI ESONERO – «Non mi sono mai sentito in discussione quando ho ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Luca, allenatore dell’, ha parlato dopo il pareggio contro l’Atalanta. Ecco le sue parole sulla gara della Dacia Arena Luca, tecnico dell’, ha parlato dopo il pareggio contro l’Atalanta. Ecco le sue parole a Sky Sport. LA GARA – «Diversamente da quasi tutte le altre, la prestazione è stata di grande sofferenza. Siamo stati bravi a rimanere sempre in partita con la voglia di far male qualora ce ne fosse stata l’occasione».NON DATO – «Credo che quello sia stato il minuto determinante: prima ci poteva stare ila nostro favore e sul ribaltamento di fronte è arrivato il gol dell’Atalanta. Non ho guardato l’episodio dele non voglio nemmeno parlare di mercato». VOCI DI ESONERO – «Non mi sono mai sentito in discussione quando ho ...

