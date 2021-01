Terrorismo: arrestato foreign fighter italiano che operava in Siria (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il giovane, dalla nascita residente in Svizzera, aveva intrapreso quando era ancora minorenne un percorso di conversione all'Islam che lo ha portato fino alla completa radicalizzazione Leggi su firenzepost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il giovane, dalla nascita residente in Svizzera, aveva intrapreso quando era ancora minorenne un percorso di conversione all'Islam che lo ha portato fino alla completa radicalizzazione

