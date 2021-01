"Scusate, no!". L'urlo di Barbara D'Urso in diretta, brusco stop al suo inviato: cosa appare sullo schermo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Concitazione e fuoriprogramma a Pomeriggio 5, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5. Oggi, mercoledì 20 gennaio, il pomeriggio era dominato dal giuramento di Joe Biden, nuovo presidente degli Stati Uniti. E Caremelita, dopo aver mostrato le immagini di Lady Gaga e Jennifer Lopez che hanno cantato alla cerimonia, ha fatto partire un servizio sulla nascita di un bimbo tra i rifiuti, a Napoli. Sul posto l'inviato Vito Pagna, ma non appena prende la parola, ecco che la D'Urso lo interrompe: "Scusate, no!", urla nel microfono. Che succede? Succede che proprio in quel momento Biden stava prestando giuramento: dunque, doveroso stop alla diretta per mostrare un momento storico. "È la terza volta in tredici anni che diamo in diretta l'insediamento ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Concitazione e fuoriprogramma a Pomeriggio 5, il programma diD'in onda su Canale 5. Oggi, mercoledì 20 gennaio, il pomeriggio era dominato dal giuramento di Joe Biden, nuovo presidente degli Stati Uniti. E Caremelita, dopo aver mostrato le immagini di Lady Gaga e Jennifer Lopez che hanno cantato alla cerimonia, ha fatto partire un servizio sulla nascita di un bimbo tra i rifiuti, a Napoli. Sul posto l'Vito Pagna, ma non appena prende la parola, ecco che la D'lo interrompe: ", no!", urla nel microfono. Che succede? Succede che proprio in quel momento Biden stava prestando giuramento: dunque, doverosoallaper mostrare un momento storico. "È la terza volta in tredici anni che diamo inl'insediamento ...

