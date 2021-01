Roma, Fonseca a rischio esonero: ecco i 3 possibili sostituti (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, Paulo Fonseca a rischio esonero: ecco i 3 allenatori che potrebbero prendere il suo posto sulla panchina giallorossa Il tecnico della Roma Paulo Fonseca si gioca il proprio posto nel prossimo impegno di campionato contro lo Spezia. Per ora non è previsto l’esonero ma l’allenatore portoghese è comunque a rischio. Se però l’esonero dovesse concretizzarsi, ecco la Roma dovrà attivarsi per trovare un sostituto. Al momento i tre nomi caldi sono quelli di Massimiliano Allegri. Luciano Spalletti e Maurizio Sarri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021), Pauloi 3 allenatori che potrebbero prendere il suo posto sulla panchina giallorossa Il tecnico dellaPaulosi gioca il proprio posto nel prossimo impegno di campionato contro lo Spezia. Per ora non è previsto l’ma l’allenatore portoghese è comunque a. Se però l’dovesse concretizzarsi,ladovrà attivarsi per trovare un sostituto. Al momento i tre nomi caldi sono quelli di Massimiliano Allegri. Luciano Spalletti e Maurizio Sarri. Leggi su Calcionews24.com

repubblica : Fonseca: 'Il sesto cambio vietato? Non sapevo fosse un problema' - ZZiliani : Se la Roma esonera #Fonseca contro la sua volontà, sabato contro lo Spezia potrebbe avere in panchina due allenator… - GoalItalia : MATCH REPORT - #RomaSpezia 2-4: la squadra di Fonseca crolla ai supplementari e finisce la partita in nove ?? - blvckdog : RT @PandArancio: Comunque tutto sto casino per i 6 cambi e la sconfitta a tavolino ma la Roma ha preso 4 scoppole eh. Non è che avrebbe vin… - ale13_spino : a me sembra esagerato, la Roma non era una corazzata la scorsa stagione e non lo è quest’anno, non ha fatto acquist… -