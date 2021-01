Oltre la crisi di governo, un costante problema di stabilità (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sessantacinque governi in 73 anni per una durata media di 1 anno e 2 mesi. È questo il dato che emerge se guardiamo all’avvicendarsi dei governi dal 1946 a oggi. Il più longevo? Il governo Berlusconi con 1.412 giorni. Il più breve? Il governo Andreotti con appena 129 giorni. Se di per sé la longevità di un governo non è sinonimo di successo dello stesso, è indubbio che una durata troppo breve vada a inficiare la capacità di portare a termine gli obiettivi che l’esecutivo si era posto. Lungi dal voler scendere nel merito dell’attuale crisi di governo innescata dalle dimissioni dei ministri di Italia Viva, ritengo sia necessario però focalizzarsi sulle conseguenze che questi continui cambi di governo portano sia al funzionamento della “macchina Italia” che all’immagine del nostro Paese ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sessantacinque governi in 73 anni per una durata media di 1 anno e 2 mesi. È questo il dato che emerge se guardiamo all’avvicendarsi dei governi dal 1946 a oggi. Il più longevo? IlBerlusconi con 1.412 giorni. Il più breve? IlAndreotti con appena 129 giorni. Se di per sé la longevità di unnon è sinonimo di successo dello stesso, è indubbio che una durata troppo breve vada a inficiare la capacità di portare a termine gli obiettivi che l’esecutivo si era posto. Lungi dal voler scendere nel merito dell’attualediinnescata dalle dimissioni dei ministri di Italia Viva, ritengo sia necessario però focalizzarsi sulle conseguenze che questi continui cambi diportano sia al funzionamento della “macchina Italia” che all’immagine del nostro Paese ...

