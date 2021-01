Morti di amianto alla Breda, la beffa: alle famiglie tocca pagare (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Milano, 20 gennaio 2020 - E stavolta i familiari delle vittime dovranno anche rimborsare le spese del processo. "Dobbiamo pagare per avere fatto ricorso in appello. Il messaggio è chiaro: non fatelo ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Milano, 20 gennaio 2020 - E stavolta i familiari delle vittime dovranno anche rimborsare le spese del processo. "Dobbiamoper avere fatto ricorso in appello. Il messaggio è chiaro: non fatelo ...

Sono stati assolti sette manager della Breda Termomeccanica-Ansaldo imputati per le morti di una decina di operai, secondo l’accusa, esposti all’amianto nello stabilimento milanese di viale Sarca tra ...

Milano, persa la battaglia in Appello sui casi di mesotelioma alla Breda Assolti tutti gli imputati, ai parenti delle vittime restano le spese processuali ...Sono stati assolti sette manager della Breda Termomeccanica-Ansaldo imputati per le morti di una decina di operai, secondo l’accusa, esposti all’amianto nello stabilimento milanese di viale Sarca tra ...