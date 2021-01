Michele Riondino è il protagonista di «Fedeltà» su Netflix

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Lucrezia Guidone eNuova produzione italiana per. Sono partite oggi, 20 gennaio, le riprese di, una nuova serie tv in cantiere da parecchio tempo. Era marzo 2019 quando la piattaforma streaming annunciò l’acquisizione dei diritti audiovisivi del romanzo di Marco Missiroli, da cui sarà trattata la serie. Con uno scatto che immortala i due protagonisti, èsui social ad annunciare l‘apertura del set. La storia, il cui focus sarà su una giovane coppia e sulle difficili conseguenze di un presunto tradimento, vedrà nei panni degli attori principali(volto noto soprattutto per ‘essere stato’ Il Giovane Montalbano) e Lucrezia Guidone, il cui percorso artistico è più legato al cinema e al teatro. L’attrice, tra ...