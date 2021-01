“Mi hai detto s***?” Mattino 5 | la rissa in diretta tv Federica Panicucci in difficoltà

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) A5,Paniccucci ospita sempre molto persone , alcune sono famose e amate dal grande pubblico, altre sono persone comuni che portano la loro testimonianza su vicende, in questo periodo, più che altro, sulla pandemia e sulle devastanti conseguenze economiche che ne stanno derivando.cerca di essere sempre molto obbiettiva e dà spazio a tutti perché pretende sempre massimo rigore e rispetto e non consente mai ad alcuno dei suoi ospiti di scantonare in alcun modo. Ma oggi è successo qualcosa di irreale. “Mi haisc***o?”. A5 la situazione sfugge di mano eha il suo bel daffare per placare gli animi. Un suo ospite, ristoratore del locale milanese La Parilla, sostiene erroneamente di ...