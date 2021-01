Louis Vuitton | lo strano invito alla sfilata 2021

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ancora una volta Virgil Abloh stupisce gli amanti del brand per il quale occupa il ruolo di direttore artistico. Come? Con undavvero particolare per laFall/Winter. Virgil Abloh sin dai suoi esordi con la sua linea “Off-White” si è distinto per la sua costante ricerca di innovazione, abbinata ad una entusiasmate creatività che spesso esce dagli schemi regalando ai compratori pezzi unici e iconici. Ora Articolo completo: dal blog SoloDonna