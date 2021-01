L’addio di Trump: “Grazie a tutti. Torneremo in qualche modo” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Donald Trump e Melania Trump hanno lasciato la Casa Bianca per l’ultima volta. Voleranno nella loro residenza a Mar-a-Lago, in Florida, senza partecipare al giuramento di Joe Biden e Kamala Harris. Prima di partire, i Trump hanno fatto tappa alla base militare di Andrews. Qui, l’ormai ex presidente, ha tenuto un breve discorso di addio. O arrivederci. “Torneremo in qualche modo. Ci vediamo presto”, ha detto Trump rivolgendosi ai suoi sostenitori. “Sono stati quattro anni incredibili – ha sostenuto Trump – dove abbiamo centrato molti obiettivi: la riduzione delle tasse, lo snellimento della burocrazia e abbiamo sviluppato un vaccino in pochi mesi. Un miracolo medico”. “Abbiamo fatto il possibile”, ha proseguito. “Nessuno può rimproverarci nulla”. Mario ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Donalde Melaniahanno lasciato la Casa Bianca per l’ultima volta. Voleranno nella loro residenza a Mar-a-Lago, in Florida, senza partecipare al giuramento di Joe Biden e Kamala Harris. Prima di partire, ihanno fatto tappa alla base militare di Andrews. Qui, l’ormai ex presidente, ha tenuto un breve discorso di addio. O arrivederci. “in. Ci vediamo presto”, ha dettorivolgendosi ai suoi sostenitori. “Sono stati quattro anni incredibili – ha sostenuto– dove abbiamo centrato molti obiettivi: la riduzione delle tasse, lo snellimento della burocrazia e abbiamo sviluppato un vaccino in pochi mesi. Un miracolo medico”. “Abbiamo fatto il possibile”, ha proseguito. “Nessuno può rimproverarci nulla”. Mario ...

HuffPostItalia : Il discorso di addio di Melania Trump: 'Scegliete l'amore. La violenza non è mai giustificata' - Agenzia_Ansa : #Trump e #Melania lasciano la Casa Bianca per l'ultima volta Ma il tycoon promette: 'Siamo solo all'inizio'. #ANSA… - agrifoglio15 : #trump speriamo addio per sempre, anche se trattasi (credo) di una pia illusione. L' assalto al Congresso è stato u… - ACeschia : RT @Agenzia_Ansa: #Trump e #Melania lasciano la Casa Bianca per l'ultima volta Ma il tycoon promette: 'Siamo solo all'inizio'. #ANSA #Inau… - ferillo2 : RT @byoblu: La fine della presidenza di Donald Trump potrebbe essere un arrivederci e non un addio. L'ex presidente pensa alla fondazione d… -

Ultime Notizie dalla rete : L’addio Trump Usa, il Capo del Pentagono contro Trump: «No all’Esercito per sedare le proteste» Il Sole 24 ORE