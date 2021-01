I Goonies, su Netflix in streaming da oggi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) I Goonies tornano su Netflix in streaming a partire da oggi 20 gennaio 2021: disponibile il il film cult diretto nel 1985 da Richard Donner! I Goonies tornano su Netflix in streaming a partire da oggi 20 gennaio 2021: disponibile il il film cult diretto nel 1985 da Richard Donner, su sceneggiatura di Chris Columbus e soggetto di Steven Spielberg. Frutto dell'immaginazione di Steven Spielberg, I Goonies racconta di una banda di piccoli eroi lanciata in un'avventurosa ricerca ricca di imprevisti che superano la più fervida immaginazione. Seguendo una misteriosa mappa del tesoro fino a giungere in uno spettacolare regno sotterraneo pieno di passaggi tortuosi, trappole esplosive e vecchie navi pirata colme di dobloni d'oro, i ragazzi ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Itornano suina partire da20 gennaio 2021: disponibile il il film cult diretto nel 1985 da Richard Donner! Itornano suina partire da20 gennaio 2021: disponibile il il film cult diretto nel 1985 da Richard Donner, su sceneggiatura di Chris Columbus e soggetto di Steven Spielberg. Frutto dell'immaginazione di Steven Spielberg, Iracconta di una banda di piccoli eroi lanciata in un'avventurosa ricerca ricca di imprevisti che superano la più fervida immaginazione. Seguendo una misteriosa mappa del tesoro fino a giungere in uno spettacolare regno sotterraneo pieno di passaggi tortuosi, trappole esplosive e vecchie navi pirata colme di dobloni d'oro, i ragazzi ...

