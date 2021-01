Governo: Renzi, ‘ieri uno dei miei interventi più difficili’ (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) – Quello di ieri in aula al Senato “è stato uno dei miei interventi più difficili”. Lo dice Matteo Renzi nella enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) – Quello di ieri in aula al Senato “è stato uno deipiù difficili”. Lo dice Matteonella enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

lucatelese : Renzi ha perso la sua sfida: ha dovuto astenersi perché altrimenti gli esplodeva il gruppo del Senato, e il governo… - davidallegranti : La faccio breve: Renzi non può stare in un governo di cui non è il presidente del Consiglio. - AndreaOrlandosp : Renzi vuol fare un governo di unità nazionale ma non con la destra. Boh? - Riccardo_Tim : RT @GustavoMichele6: @Nmarru @DomiziLa Sono d'accordo. Infatti ho appoggiato Renzi pienamente in questo frangente nell'auspicio che portas… - LuigiF97101292 : RT @Libero_official: Secondo #Renzi, il premier #Conte aveva offerto a Maria Elena #Boschi il posto da ministro della Giustizia: si apre il… -