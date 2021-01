Governo, Conte ottiene la fiducia in Senato con tanto di caso Ciampolillo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La presidente del Senato, Casellati, ha dovuto rivedere anche delle immagini A fatica, in maniera risicata l’attuale Premier italiano, Giuseppe Conte, ottiene la fiducia per 156 voti contro 140 no e con 16 astenuti (ovvero Italia Viva di Renzi composta in realtà da 18 persone, con due che hanno cambiato idea). La fiducia non garantisce comunque a Conte sonni sereni e bisognerà valutare e capire nei prossimi giorni cosa succederà: in passato con una maggioranza così risicata altri Governi sono caduti. Tutta l’attenzione è stata anche catturata dal Senatore Lello Ciampolillo. Alle 22 e qualcosa quando si attendeva il sirusultato delle votazioni c’è stato un picco di ricerche del suo nome su Google Trend. Perché? Il Senatore ha chiesto di ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La presidente del, Casellati, ha dovuto rivedere anche delle immagini A fatica, in maniera risicata l’attuale Premier italiano, Giuseppelaper 156 voti contro 140 no e con 16 astenuti (ovvero Italia Viva di Renzi composta in realtà da 18 persone, con due che hanno cambiato idea). Lanon garantisce comunque asonni sereni e bisognerà valutare e capire nei prossimi giorni cosa succederà: in passato con una maggioranza così risicata altri Governi sono caduti. Tutta l’attenzione è stata anche catturata dalre Lello. Alle 22 e qualcosa quando si attendeva il sirusultato delle votazioni c’è stato un picco di ricerche del suo nome su Google Trend. Perché? Ilre ha chiesto di ...

Capezzone : Segnalo al Presidente del Consiglio (e al Presidente della Repubblica) che NON tocca al governo occuparsi di legge… - matteosalvinimi : ??E i senatori a vita hanno votato la fiducia a un governo dei 5 Stelle, il cui fondatore Beppe #Grillo diceva quest… - SkyTG24 : L'arrivo di Liliana #Segre in #Senato, dove oggi voterà la fiducia al governo #Conte - serenel14278447 : Crisi di governo, le pagelle: Conte fatica, Renzi di più. È una crisi senza politica | Rep - Pedro69280970 : RT @deidda: Mi spiace per il M5S, PD e Leu, ma il Governo si ferma a 156 voti (compresi i 3 voti dei Senatori a vita). Una maggioranza - co… -