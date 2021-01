Giulia Molino torna con una canzone in napoletano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Giulia Molino torna con un nuovo singolo in napoletano: “Comm’ a ll’aria”. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali “Il più bello che io abbia mai scritto fin’ora”. Così Giulia Molino aveva parlato ai fan del suo nuovo singolo, da oggi su tutte le piattaforme. È online “Comm’ a ll’aria”, uno di una lunga serie di inediti… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 20 gennaio 2021)con un nuovo singolo in: “Comm’ a ll’aria”. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali “Il più bello che io abbia mai scritto fin’ora”. Cosìaveva parlato ai fan del suo nuovo singolo, da oggi su tutte le piattaforme. È online “Comm’ a ll’aria”, uno di una lunga serie di inediti… L'articolo Corriere Nazionale.

Giulia Molino, poliedrica artista napoletana, rapper e autrice, torna con il nuovo singolo “Comm’ a ll’aria”, scritto dalla stessa rapper assieme a Laura di Lenola e Manuel Finotti. Il brano è disponi ...

Comm'a all'aria è il nuovo singolo della rapper e autrice napoletana Giulia Molino, scritto insieme a Laura di Lenola e Manuel Finotti. Dopo diverse espe ...

