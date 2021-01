Gas e luce, Associazioni consumatori: “Multa Antitrust apre strada a rimborsi per cittadini coinvolti” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – Scuse pubbliche ma, soprattutto, il via ai rimborsi per i cittadini e misure per bloccare in modo automatico addebiti diretti sul conto corrente in caso di controversie sulle fatturazioni. È quanto chiedono le Associazioni dei consumatori alla luce della decisione dell’Antitrustche ha irrogato una Multa di 12,5 milioni di euro alle società Enel Energia , Servizio Elettrico Nazionale (SEN) ed Eni gas e luce per “l’ingiustificato” rigetto delle istanze di prescrizione biennale presentate dagli utenti, a causa della tardiva fatturazione dei consumi, in assenza di elementi idonei a dimostrare che il ritardo fosse dovuto alla responsabilità dei consumatori. “Di fatto le aziende ignoravano l’istanza di prescrizione sollevata ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – Scuse pubbliche ma, soprattutto, il via aiper ie misure per bloccare in modo automatico addebiti diretti sul conto corrente in caso di controversie sulle fatturazioni. È quanto chiedono ledeialladella decisione dell’che ha irrogato unadi 12,5 milioni di euro alle società Enel Energia , Servizio Elettrico Nazionale (SEN) ed Eni gas eper “l’ingiustificato” rigetto delle istanze di prescrizione biennale presentate dagli utenti, a causa della tardiva fatturazione dei consumi, in assenza di elementi idonei a dimostrare che il ritardo fosse dovuto alla responsabilità dei. “Di fatto le aziende ignoravano l’istanza di prescrizione sollevata ...

