Game over (Di mercoledì 20 gennaio 2021) di Diana Romano e Romina Paludi, italexit Il governo decide nuovamente con l’ultimo dpcm di chiudere nuovamente le estetiste, quando già erano state messe a durissima prova durante il periodo natalizio con la chiusura in zona rossa nei giorni più importanti dell’anno, il 24 e il 31 dicembre, senza MOTIVO! Circa 450mila aziendine, che vengono messe in ginocchio proprio quando avrebbero bisogno di aiuto, chiudendo tutto, indiscriminatamente, senza nessun criterio, senza nessuna base scientifica dopo aver speso soldi per adattarsi a tutti i protocolli Covid-19. Un fatto inaccettabile, anche perchè gli scarsi aiuti (Ristori) non sono sufficienti. E che dire delle casse integrazioni che ancora non arrivano? Per Conte è facile chiudere tutto e dare una miseria di compenso, pensando che, probabilmente, fra due settimane tutti si saranno dimenticati di quanto succede, ma ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 20 gennaio 2021) di Diana Romano e Romina Paludi, italexit Il gno decide nuovamente con l’ultimo dpcm di chiudere nuovamente le estetiste, quando già erano state messe a durissima prova durante il periodo natalizio con la chiusura in zona rossa nei giorni più importanti dell’anno, il 24 e il 31 dicembre, senza MOTIVO! Circa 450mila aziendine, che vengono messe in ginocchio proprio quando avrebbero bisogno di aiuto, chiudendo tutto, indiscriminatamente, senza nessun criterio, senza nessuna base scientifica dopo aver speso soldi per adattarsi a tutti i protocolli Covid-19. Un fatto inaccettabile, anche perchè gli scarsi aiuti (Ristori) non sono sufficienti. E che dire delle casse integrazioni che ancora non arrivano? Per Conte è facile chiudere tutto e dare una miseria di compenso, pensando che, probabilmente, fra due settimane tutti si saranno dimenticati di quanto succede, ma ...

FreeWor07126242 : e che lui non ci va ovviamente...o lo ricoprono di soldi per andare .. a lui frega un cazzo di lei...non è un franc… - BrunoCaputo7 : RT @AnselmoProde: @CesareSacchetti 'Game is over'. Illudersi è autolesionistico. Trump non aveva disinfestato a dovere. La mala erba, non e… - SStayfoolish : @fattoquotidiano Scalfarò, ti sei incetriolato da solo. Game over. - NYbrooklyn_nets : Game over pagliaccio #TrumpOut - TutankhatonEdit : RT @lbianchetti: Game over e figura da pirla. -

Ultime Notizie dalla rete : Game over Conte cerca altri voltagabbana, ma a fine mese rischia il game over ilGiornale.it "Ecco quando ci sarà l'incidente". Gli ultimi 10 giorni di Conte

I momenti di gloria potrebbero finire molto presto. C'è ancora entusiasmo nel governo per aver trovato i voti dei voltagabbana per raggiungere la misera quota di 156 voti di fiducia al premier Giusepp ...

Conte cerca altri voltagabbana, ma a fine mese rischia il game over

Conte avrà altri giorni per rafforzare la maggioranza, ma senza numeri stabili sarà costretto a dimettersi. È già scattato l'allarme rosso.

I momenti di gloria potrebbero finire molto presto. C'è ancora entusiasmo nel governo per aver trovato i voti dei voltagabbana per raggiungere la misera quota di 156 voti di fiducia al premier Giusepp ...Conte avrà altri giorni per rafforzare la maggioranza, ma senza numeri stabili sarà costretto a dimettersi. È già scattato l'allarme rosso.