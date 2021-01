Frasi penalmente perseguibili Francesco Oppini e Dayane Mello | nervi tesissimi fuori dal Grande Fratello Vip

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) "perseguibile". Le"sessiste" dialVip tengono ancora banco. E qualche telespettatore (forse sarebbe meglio definirlo un hater, un odiatore seriale sui social) gli fa notare che per la gravità di quanto detto avrebbe dovuto essere squalificato dagli autori del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini (dal quale invece il figlio di Alba Parietti è uscito per propria iniziativa prima di Natale, esausto). "Una così la porti ai miei amici, la violentano", aveva dettoa proposito di, prima di scusarsi pubblicamente. E a chi lo insulta, risponde: "Ti vorrei ricordare (dato che ora esiste il penale per queste cose) che scrivere ciò che hai appena ...

Andromeda_abc : RT @Haivisto1: @niallmysuun Oppini ha espresso frasi e opinioni perseguibili penalmente verso Dayane Mello, e sicuramente ne risponderà dav… - Haivisto1 : @niallmysuun Oppini ha espresso frasi e opinioni perseguibili penalmente verso Dayane Mello, e sicuramente ne rispo… -

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Francesco Oppini, è ormai stanco dei continui attacchi sui social. Ha minacciato di passare a via legali ...