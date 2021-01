“Francesco Oppini raccomandato da Alba Parietti”: lui sbotta e scatta la denuncia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Duro botta e risposta su Instagram per Francesco Oppini. Il figlio di Franco e Alba Parietti continua a far discutere per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, conclusa ormai un un mese e mezzo fa quando ha deciso di ritirarsi insieme ad Elisabetta Gregoraci. Un utente sui social network ha duramente attaccato Oppini, tirando in ballo la Parietti e la Juventus (squadra di cui Francesco è grande tifoso). “Tu sei proprio come la Rubentus. Dovevi essere squalificato per le tue frasi sessiste, ma sei troppo raccomandato da mamma Alba. Poi ti rendi conto che oltre non essere squalificato si parla di te solo quando si parla di Tommaso. raccomandato”, ha scritto un hater, che ha voluto riportare a galla le frasi che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Duro botta e risposta su Instagram per. Il figlio di Franco econtinua a far discutere per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, conclusa ormai un un mese e mezzo fa quando ha deciso di ritirarsi insieme ad Elisabetta Gregoraci. Un utente sui social network ha duramente attaccato, tirando in ballo lae la Juventus (squadra di cuiè grande tifoso). “Tu sei proprio come la Rubentus. Dovevi essere squalificato per le tue frasi sessiste, ma sei troppoda mamma. Poi ti rendi conto che oltre non essere squalificato si parla di te solo quando si parla di Tommaso.”, ha scritto un hater, che ha voluto riportare a galla le frasi che ...

