Final Fantasy XIV | ecco la data dello showcase online

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) La nuova espansione diXIV è in dirittura d'arrivo? SquareEnix ha in programma uno speciale eventodi presentazione. L'evento si terrà il 5 febbraio alle 5:30 PM Pacific Time, ovvero le 2:30 del mattino qui in italia. L'Announcementprende il posto dei vari eventiFestival che dovevano tenersi in Nord America, Giappone e Europa, cancellati causa emergenza sanitaria globale. Non conosciamo ancora i dettagli su cosa verrà rivelato durante l'evento (che sarà condotto in Giapponese, con traduzione simultanea in inglese) ma è per l'appunto molto probabile che tra le novità sarà annoverata la nuova espansione di gioco. Leggi altro...