Covid, ci sono 26mila morti in più di quelli che sappiamo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il tempo della certezza arriverà più avanti, quando tutti i dati saranno disponibili e sarà più facile avere un quadro sulla mortalità dovuta al Covid nel 2020. Al momento, però, due cifre raccontano la scia di dolore, ma anche la complessità che il virus ha portato con sé. Due cifre all’apparenza fredde, ma che racchiudono le vite finite a causa della pandemia. Una di queste è 83985, l’eccesso di mortalità tra febbraio e novembre 2020 rispetto allo stesso periodo 2019. L’altra è 57647, il numero delle persone che secondo l’Iss erano morte per Covid alla stessa data. Già a un primo sguardo un elemento risulta chiaro: sottratti i decessi per Covid, restano circa 26mila morti di cui ancora non si conosce con certezza la causa. Una forbice che l’Istat sta analizzando. “Siamo ancora nel campo delle ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il tempo della certezza arriverà più avanti, quando tutti i dati saranno disponibili e sarà più facile avere un quadro sulla mortalità dovuta alnel 2020. Al momento, però, due cifre raccontano la scia di dolore, ma anche la complessità che il virus ha portato con sé. Due cifre all’apparenza fredde, ma che racchiudono le vite finite a causa della pandemia. Una di queste è 83985, l’eccesso di mortalità tra febbraio e novembre 2020 rispetto allo stesso periodo 2019. L’altra è 57647, il numero delle persone che secondo l’Iss erano morte peralla stessa data. Già a un primo sguardo un elemento risulta chiaro: sottratti i decessi per, restano circadi cui ancora non si conosce con certezza la causa. Una forbice che l’Istat sta analizzando. “Siamo ancora nel campo delle ...

Coronavirus, ultimi dati: in Italia 13.571 nuovi casi e 524 morti

Sono 13.571 i nuovi positivi al coronavirus alle 17 di mercoledì 20 gennaio e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 2.409.616. I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 524 così da tot ...

