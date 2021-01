Chi è Giorgio Di Bonaventura, il corteggiatore di Sophie a Uomini e Donne? (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ecco chi è Giorgio Di Bonaventura, il corteggiatore sta corteggiando Sophie Codegoni a Uomini e Donne Giorgio Di Bonaventura sta corteggiando Sophie Codegoni a Uomini e Donne, tantissimi sono i telespettatori che fanno il tifo per lui. Il corteggiatore è nato il 28 agosto del 1997 a Teramo, sin da quando era giovanissimo ha manifestato la sua grande passione per il basket. All’età di 15 anni si è trasferito a Torino con la speranza di realizzare il suo sogno. A 20 anni insieme alla sua squadra PMS Moncalieri, dove svolgeva il ruolo di capitano, ha vinto lo scudetto. Di Bonaventura è poi approdato con il Roseto in serie A2, a 23 anni è stato invece convocato ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ecco chi èDi, ilsta corteggiandoCodegoni aDista corteggiandoCodegoni a, tantissimi sono i telespettatori che fanno il tifo per lui. Ilè nato il 28 agosto del 1997 a Teramo, sin da quando era giovanissimo ha manifestato la sua grande passione per il basket. All’età di 15 anni si è trasferito a Torino con la speranza di realizzare il suo sogno. A 20 anni insieme alla sua squadra PMS Moncalieri, dove svolgeva il ruolo di capitano, ha vinto lo scudetto. Diè poi approdato con il Roseto in serie A2, a 23 anni è stato invece convocato ...

