A A A Cercasi matador | Iago Falque | ora tocca a te

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Quel gol non ha cambiato granché ma può essere l’imbocco del corridoio giusto. Sono mesi chelo cerca con scarse soluzioni. Nel girone di andata è sceso in campo 163 minuti, meno di due gare intere, tutt’altra cosa rispetto ai propositi che avevano accompagnato il suo arrivo a Benevento. Per rispettarlo ora gli toccherà accelerare sperando che il fisico non lo abbandoni a un destino finora ricco di visite, stop forzati e mortificanti tribune. L’occasione di una rinascita capita a pennello. Agilità, lettura delle situazioni e geometrie sarebbero una manna dal cielo per la Strega, alle prese con un momento delicato aggravato dall’emergenza offensiva. I 21 punti conquistati finora hanno bisogno di nuova linfa, attesa proprio dai piedi del galiziano. Così come per Glik anche per lui quella col Torino sarà ...