Ultime Notizie Roma del 19-01-2021 ore 19 | 10

(Di martedì 19 gennaio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno il lavoro sul recovery Plan è italiano è in corso e spero che l’instabilità politica in Italia non mette a repentaglio questo lavoro perché il bel paese è il maggior beneficiario bisogna assicurarsi che i fondi arrivi non sono molto importanti per la ripresa Lo ha detto il vicepresidente della commissione Ue responsabile per l’euro dombrovskis al termine dell’ecofin parliamo dei vaccini la campagna serve a tutelare la salute degli italiani azzerare il numero e decongestionare l’afflusso negli ospedali e riportare il paese alla normalità sono le parole del ministro degli affari regionali in boccia dopo le dichiarazioni della neo assessore alla sanità Lombarda amoratti utilizzare il parametro del PIL aggiungere boccia anche se fossi legato alla densità ...