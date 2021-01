Ultime Notizie Roma del 19-01-2021 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza apertura il ritardo di fase nella consegna è molto preoccupante L’obiettivo è riuscire a marzo a vaccinare tutti gli ultraottantenni ai sanitari e il commento del direttore generale dell’aifa Magrini commissario Ué alla salute fa sapere che Bruxelles lavora a sostegno della portamento della produzione al più presto ma in Italia cominciano i disagi mentre proseguono le polemiche sulle parole dell’assessore Lombardo Letizia sull’assegnazione in base al PIL lei chiarisce Non ho mai pensato di declinare i vaccini e reddito non parlo di piano vaccini ma di zona rossa in Piemonte accordo che le vaccinazioni tramite i medici di base per un argomento il sindaco di Napoli Luigi De magistris annunciato la propria candidatura alla presidenza della Regione Calabria elezioni regionali ...