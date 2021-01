Ultime Notizie Roma del 19-01-2021 ore 13:10 (Di martedì 19 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata ben ritrovate l’ascolto Buon pomeriggio dalla da Francesco Vitale in studio dopo la fiducia ottenuta ieri alla camera il premier Conte La prova del Senato Dov’è oggi sarà più ardua ottenere il visto in corso il dibattito il voto previsto in serata con la pandemia si è levato il senso di unità del governo si sono levate le ragioni dello stare insieme ha detto il premier respingendo le accuse di immobilismo e sottolineando che è complicato governare con chi mi dà continuamente l’equilibrio politico ha poi ribadito l’invito e l’impegno per una revisione della legge elettorale in senso proporzionale perché il maggioritario crea instabilità e ha proposto una revisione meritata del titolo Quinto della Costituzione Sul rapporto stato regioni il sindaco di Napoli Luigi De magistris ha annunciato la propria candidatura alla presidenza ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata ben ritrovate l’ascolto Buon pomeriggio dalla da Francesco Vitale in studio dopo la fiducia ottenuta ieri alla camera il premier Conte La prova del Senato Dov’è oggi sarà più ardua ottenere il visto in corso il dibattito il voto previsto in serata con la pandemia si è levato il senso di unità del governo si sono levate le ragioni dello stare insieme ha detto il premier respingendo le accuse di immobilismo e sottolineando che è complicato governare con chi mi dà continuamente l’equilibrio politico ha poi ribadito l’invito e l’impegno per una revisione della legge elettorale in senso proporzionale perché il maggioritario crea instabilità e ha proposto una revisione meritata del titolo Quinto della Costituzione Sul rapporto stato regioni il sindaco di Napoli Luigi De magistris ha annunciato la propria candidatura alla presidenza ...

