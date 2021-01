Supercoppa, chi vince fra Juventus e Napoli? I numeri dicono che… (Di martedì 19 gennaio 2021) Juventus-Napoli si preannuncia una sfida equilibrata e ricca di sorprese. Ma chi vincerà? I numeri dicono che… Si avvicina l’appuntamento della finale di Supercoppa Italia fra Juventus e Napoli, la partita che mette di fronte la squadra che nella scorsa stagione ha vinto lo Scudetto e la squadra che ha vinto la Coppa Italia. Secondo i dati forniti da Opta, la squadra detentrice dello Scudetto ha alzato il trofeo nel 69% delle occasioni finora (22 su 32); l’ultima edizione tuttavia ha visto il successo della Lazio, vincitrice della Coppa Italia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 gennaio 2021)si preannuncia una sfida equilibrata e ricca di sorprese. Ma chirà? ISi avvicina l’appuntamento della finale diItalia fra, la partita che mette di fronte la squadra che nella scorsa stagione ha vinto lo Scudetto e la squadra che ha vinto la Coppa Italia. Secondo i dati forniti da Opta, la squadra detentrice dello Scudetto ha alzato il trofeo nel 69% delle occasioni finora (22 su 32); l’ultima edizione tuttavia ha visto il successo della Lazio, vincitrice della Coppa Italia. Leggi su Calcionews24.com

