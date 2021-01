Spezia: due colpi per la salvezza dopo la Coppa Italia (Di martedì 19 gennaio 2021) Stasera lo Spezia incrocerà in una complicatissima quanto affascinante sfida di Coppa Italia la Roma, reduce dalla cocente sconfitta del derby. I ragazzi di Italiano proveranno a confermare le ottime prestazioni dell’ultimo periodo; il pareggio in inferiorità numerica contro il Torino ha mostrato la compattezza e la grande alchimia della compagine ligure. Il match in programma alle 21:15 di questa sera allo Stadio Olimpico aprirà la strada alle prime grandi mosse di mercato. Spezia tra campionato e Coppa Italia Le prestazioni dello Spezia potrebbero sorprendere, ma sono il risultato di una continuità nel gioco e nel progetto targato Italiano. L’allenatore degli aquilotti ha infatti dato un’identità ben precisa alla squadra, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) Stasera loincrocerà in una complicatissima quanto affascinante sfida dila Roma, reduce dalla cocente sconfitta del derby. I ragazzi dino proveranno a confermare le ottime prestazioni dell’ultimo periodo; il pareggio in inferiorità numerica contro il Torino ha mostrato la compattezza e la grande alchimia della compagine ligure. Il match in programma alle 21:15 di questa sera allo Stadio Olimpico aprirà la strada alle prime grandi mosse di mercato.tra campionato eLe prestazioni dellopotrebbero sorprendere, ma sono il risultato di una continuità nel gioco e nel progetto targatono. L’allenatore degli aquilotti ha infatti dato un’identità ben precisa alla squadra, ...

ZZiliani : Troppa grazia San Gennaro. Un paio nel primo tempo sarebbero bastati. E con gli altri due distribuiti invece tra Sp… - VoceGiallorossa : ???? @acspezia, #Marchizza: 'La @OfficialASRoma per me è un pezzo di vita. #Italiano ci ha chiesto di dare il massimo… - SportPesa_IT : Ottavi di finale di Coppa Italia: stasera Roma - Spezia nel secondo confronto tra le due squadre in Coppa Italia do… - kekkokap : @Torrenapoli1 Non ma non era un paragone tra i due. E che vado a memoria e credo che Elsaid non c'era con Inter Laz… - Spezia_1906 : ? In cinque saltano la prossima, un turno a #Vignali ????? Le decisioni del giudice sportivo -