Spazio | X5 | un drone solare italiano per le missioni umane su MarteSpazio | X5 | un drone solare italiano per le missioni umane su Marte

Spazio: X5, un drone solare italiano per le missioni umane su Marte

Esplorare la superficie di Marte con un drone alato a energia solare. E' questo l'obiettivo del progetto X5, un piccolo velivolo autonomo sviluppato dalla società italiana Vector Robotics per affiancare gli astronauti nelle future missioni di esplorazione del pianeta rosso. Nei prossimi mesi, l'X5 verrà nuovamente testato nel deserto dello Utah (Usa), che ha un paesaggio simile a quello marziano. E' allo studio anche una versione terrestre di questo drone a propulsione solare, denominata EOS, utilizzabile per attività di osservazione e ricerca a lungo raggio. Questi e altri nuovi progetti di droni alati saranno al centro della prossima puntata di Roma drone Webinar

