Spagna | David Barral è il primo giocatore della storia pagato in Bitcoin

Per la prima volta nella storia una società paga in bitcoin un calciatore; si tratta di David Barral, attaccante classe 1983 acquistato dal DUX Internacional de Madrid, squadra che milita nella terza ...

Per la prima volta nella storia una società paga in bitcoin un calciatore; si tratta di David Barral, attaccante classe 1983 acquistato dal DUX Internacional de Madrid, squadra che milita nella terza ...Il mondo va veloce e a cambiare in fretta sono anche i metodi di pagamento. Lo sa bene David Barral, che in Spagna è diventato il primo calciatore della storia ad essere pagato in Bitcoin.