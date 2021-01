Sonia Bruganelli in lutto. “E adesso?”: tutto il dolore della moglie di Paolo Bonolis (Di martedì 19 gennaio 2021) Un brutto momento per Sonia Bruganelli, colpita da un lutto. La moglie di Paolo Bonolis è da sempre molto attiva su Instagram e ha usato il social anche in questa triste circostanza: per dare il suo ultimo saluto a una donna che, parole sue, l’ha vista crescere. Prima tra le Storie, poi con un lungo post, Sonia Bruganelli ha ricordato la signora Eliana, la cui scomparsa ha addolorato anche il marito Paolo e tutto lo staff di Avanti un altro. E infatti anche lo stesso conduttore, che al contrario di Sonia è poco presente su Instagram, ha voluto salutarla con parole commoventi: “Non so dove sei adesso, di sicuro sempre nel mio cuore. Grazie Eliana”. Eliana era una collaboratrice ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) Un brutto momento per, colpita da un. Ladiè da sempre molto attiva su Instagram e ha usato il social anche in questa triste circostanza: per dare il suo ultimo saluto a una donna che, parole sue, l’ha vista crescere. Prima tra le Storie, poi con un lungo post,ha ricordato la signora Eliana, la cui scomparsa ha addolorato anche il maritolo staff di Avanti un altro. E infatti anche lo stesso conduttore, che al contrario diè poco presente su Instagram, ha voluto salutarla con parole commoventi: “Non so dove sei, di sicuro sempre nel mio cuore. Grazie Eliana”. Eliana era una collaboratrice ...

infoitcultura : Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis racconta il grave lutto che ha colpito la coppia - infoitcultura : Paolo Bonolis: la dedica d’amore a Sonia Bruganelli - infoitcultura : Lutto per Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis: il commovente saluto - infoitcultura : Sonia Bruganelli in lutto: l’ultimo saluto commovente, addio per sempre - infoitcultura : Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, dolorosissima perdita: l’ultimo saluto straziante -