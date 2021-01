Senato, a Conte basta la maggioranza relativa ma… La versione di Lippolis (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo la votazione di ieri alla Camera, il governo Conte II resta sospeso in attesa del voto al Senato che si terrà in serata. Al netto delle contrattazioni politiche per la ricerca di “responsabili” che possano sostituire i voti dei renziani che si sono sfilati dalla maggioranza, ci sono anche dei nodi costituzionali da sciogliere. Formiche.net ne ha parlato con Vincenzo Lippolis, docente di Diritto pubblico e comparato all’Unint e costituzionalista, che carta alla mano li scioglie uno dopo l’altro, ricordando poi un precedente… Professore, al Senato la maggioranza relativa sarà abbastanza per Conte oppure ha bisogno della maggioranza assoluta? Bisogna distinguere il piano costituzionale dal piano politico. Sotto il ... Leggi su formiche (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo la votazione di ieri alla Camera, il governoII resta sospeso in attesa del voto alche si terrà in serata. Al netto delle contrattazioni politiche per la ricerca di “responsabili” che possano sostituire i voti dei renziani che si sono sfilati dalla, ci sono anche dei nodi costituzionali da sciogliere. Formiche.net ne ha parlato con Vincenzo, docente di Diritto pubblico e comparato all’Unint e costituzionalista, che carta alla mano li scioglie uno dopo l’altro, ricordando poi un precedente… Professore, allasarà abnza peroppure ha bisogno dellaassoluta? Bisogna distinguere il piano costituzionale dal piano politico. Sotto il ...

