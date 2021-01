Scomparso Emanuele Macaluso | anima critica del Pci negli anni del dialogo impossibile col Patto atlantico | modernizzatore del partito con l’amico Giorgio Napolitano

(Di martedì 19 gennaio 2021) È stata l’delComunistadella prima timida apertura alcon gli Stati Uniti, con la corrente dei miglioristi insieme a. Una voce spesso scomoda nel suo stesso, ma anche per questo autorevole e ascoltata., per quattro legislature senatore, ma anche giornalista, scrittore sindacalista è morto nella notte a Roma all’Ospedale Gemelli. Era ricoverato per problemi cardiaci aggravati dai postumi di una caduta. Nato a Caltanissetta il 21 marzo del 1924, fu esponente delcomunista sin dai tempi della clandestinità e venne chiamato da Palmiro Togliatti alla Segreteria divenendone uno tra i più giovani ...

Milano, 19 gen. (askanews) - L'aula del Senato ha osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Emanuele Macaluso, senatore per ...Ci sarà tempo per ricordare la figura di Emanuele Macaluso, il suo impegno politico per liberare dal bisogno e dalla sofferenza la gente più povera e indifesa, migliorare le condizioni di vita dei lav ...