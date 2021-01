Salvini e Meloni si rivolgono al Colle: 'Conte non ha la maggioranza, chiediamo colloquio a Mattarella' (Di martedì 19 gennaio 2021) e chiedono un colloquio al Presidente della Repubblica dopo il voto di fiducia in Senato. Il leader della Lega ha detto al Tg1: 'Ci rivolgeremo a : c'è un governo che non ha la maggioranza al Senato e ... Leggi su leggo (Di martedì 19 gennaio 2021) e chiedono unal Presidente della Repubblica dopo il voto di fiducia in Senato. Il leader della Lega ha detto al Tg1: 'Ci rivolgeremo a : c'è un governo che non ha laal Senato e ...

La7tv : #lariachetira @RenataPolverini: 'Non sono mai stata fascista, non ho mai fatto politica. Forza Italia si è schiacci… - fanpage : Meloni e #Salvini chiedono un incontro a Mattarella #Senato #crisigoverno - LegaSalvini : ++ CENTRODESTRA, IN CORSO IL VERTICE ++ Centrodestra, via al vertice. Oltre a Salvini, Meloni e Tajani sono presen… - DAHAB071975 : @VittorioSgarbi @stampasgarbi Con Berluska, salvini e meloni è un attimo a 'tengo famiglie' ?? - legenrehumain : RT @FPaffy: 156 a 140 al #Senato ....dispiace per Salvini, Meloni, Berlusconi e Calenda.... Spero ora ci si rimetta a parlare di #Recovery… -