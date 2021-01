PS5 di nuovo del mirino dei bagarini che dicono di averne acquistate altre 2.000 unità (Di martedì 19 gennaio 2021) Un gruppo di bagarini con sede nel Regno Unito è riuscito ad acquisire altre 2.000 PS5 durante il riassortimento di GAME avvenuto nella giornata di oggi, che saranno tutte vendute a prezzi altissimi. Come ormai sappiamo, l'offerta di PS5 non è riuscita a stare al passo con la domanda fin dall'uscita della nuova console di Sony. Sono tanti i giocatori che ancora non sono riusciti ad acquistarne un'unità e che stanno aspettando un riassortimento dei magazzini di diversi rivenditori ufficiali. La colpa della mancanza di console è da imputare anche ai bagarini, che attraverso bot ne acquistano diverse unità per poi rivenderle a cifre stratosferiche. Ebbene, ad oggi, uno dei più grandi gruppi di bagarini in Europa, Carnage, si è assicurato oltre 2.000 PS5 dal rivenditore britannico ... Leggi su eurogamer (Di martedì 19 gennaio 2021) Un gruppo dicon sede nel Regno Unito è riuscito ad acquisire2.000 PS5 durante il riassortimento di GAME avvenuto nella giornata di oggi, che saranno tutte vendute a prezzi altissimi. Come ormai sappiamo, l'offerta di PS5 non è riuscita a stare al passo con la domanda fin dall'uscita della nuova console di Sony. Sono tanti i giocatori che ancora non sono riusciti ad acquistarne un'e che stanno aspettando un riassortimento dei magazzini di diversi rivenditori ufficiali. La colpa della mancanza di console è da imputare anche ai, che attraverso bot ne acquistano diverseper poi rivenderle a cifre stratosferiche. Ebbene, ad oggi, uno dei più grandi gruppi diin Europa, Carnage, si è assicurato oltre 2.000 PS5 dal rivenditore britannico ...

