“Perché sono andata via di casa”. Ora è Stefania Orlando a parlare sulla fine del loro matrimonio con Andrea Roncato (Di martedì 19 gennaio 2021) Puntata ricca di colpi di scena quella di ieri sera, 18 gennaio, del Grande Fratello Vip. A tenere banco, su tutti, c’è Stefania Orlando tirata in ballo domenica sera a Live non è la D’Urso dall’ex marito Andrea Roncato. Una storia finita malissimo sul motivo del quale l’attore ha voluto dire la sua, raccontando come alla base della frattura ci fosse un tradimento della showgirl. Palla al balzo che Alfonso Signorini ha preso e spedito in direzioni di Stefania che, ha rispedito al mittente le accuse spiegando come diversi siano stati i motivi di una decisione comunque dolorosa. “Il nostro è stato un matrimonio che è durato poco, vent’anni di differenza si sono sentiti. A me sarebbe piaciuto conoscere la moglie”. Parole che hanno spinto signorini a un ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) Puntata ricca di colpi di scena quella di ieri sera, 18 gennaio, del Grande Fratello Vip. A tenere banco, su tutti, c’ètirata in ballo domenica sera a Live non è la D’Urso dall’ex marito. Una storia finita malissimo sul motivo del quale l’attore ha voluto dire la sua, raccontando come alla base della frattura ci fosse un tradimento della showgirl. Palla al balzo che Alfonso Signorini ha preso e spedito in direzioni diche, ha rispedito al mittente le accuse spiegando come diversi siano stati i motivi di una decisione comunque dosa. “Il nostro è stato unche è durato poco, vent’anni di differenza sisentiti. A me sarebbe piaciuto conoscere la moglie”. Parole che hanno spinto signorini a un ...

